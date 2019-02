© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Ancora bloccati gli stipendi del Palermo. I soldi per pagare non sono ancora arrivati, perché i 2,8 milioni mancanti avrebbe dovuto metterli l’imprenditore siciliano Dario Mirri - come spiega Tuttosport - ma la fumata bianca non è arrivata. Lunedì è l’ultimo giorno per saldare, altrimenti la Covisoc toglierà quattro punti in classifica a causa del mancato saldo delle mensilità di novembre e dicembre.