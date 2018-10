Palermo, arresti domiciliari per Zamparini: deciderà la Cassazione

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Disposti, in via provvisoria e non esecutiva, gli arresti domiciliari per Maurizio Zamparini: il tribunale del Riesame di Palermo ha accolto il ricorso della Procura contro la decisione del gip. Il presidente rosanero è accusato di falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio, sul provvedimento del Riesame, che come dicevamo non è immediatamente esecutivo e sarà appellato dai legali di Zamparini, deciderà la Cassazione.