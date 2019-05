Palermo, arrivata in città la dirigenza di Arkus Network

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorni caldi per il futuro del Palermo. Stando a quanto riportano i colleghi di Sky, nel tardo pomeriggio è infatti arrivata in città la dirigenza di Arkus Network, vicinissima a rilevare il club rosanero. Domani è prevista la firma dei contratti per il passaggio di quote: assieme a Walter Tuttolomondo è sbarcato in città anche Fabrizio Lucchesi, dg in pectore.