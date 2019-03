© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Secondo quanto rivelato da Il Giornale di Sicilia in edicola il Palermo, in attesa delle mosse di Dario Mirri che ha tempo fino al 15 marzo per rilevare o meno le quote societarie, starebbe lavorando anche a un piano B che porterebbe a Vincenzo Macaione “38 anni, nato a Palermo e con un’esperienza bancaria internazionale che lo ha portato tra le varie cose ad incarichi di prestigio come l’ingresso nel Consiglio per le relazioni Italia-Usa. - si legge sul giornale - È stato amministratore delegato dell’istituto Primus Capital (fallito lo scorso 15 novembre) ed è dirigente di Management & Partners Srl, la società che ha richiesto al Palermo una documentazione per la due diligence, ma che non sarebbe la possibile acquirente del club nel caso in cui l’operazione andasse in porto“. Macaione fungerebbe come advisor per portare a Palermo investitori istituzionali e qualificati che possano unirsi a una cordata di imprenditori locali per risolvere i problemi di liquidità.