Palermo, aumentano i pretendenti. Ma niente offerte concrete

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sulle pagine de Il Giornale di Sicilia ampio spazio alle vicende societarie del Palermo con tante voci e pretendenti che però non hanno ancora partorito un’offerta concreta per salvare il club e dargli un futuro tranquillo. Dario Mirri sta lavorando con il gruppo milanese capitanato dal patron del Genoa Enrico Preziosi, attraverso la holding Carisma srl, ma sullo sfondo si affacciano alte ipotesi. “Tra questi un gruppo cinese e persino Raffaello Follieri, al terzo tentativo. Un film già visto, perché l’affarista di origini foggiane si sarebbe fermato ancora una volta dinanzi alla solita richiesta di garanzie bancarie. È stato il suo legale, Francesco Paolo Di Trapani, a contattare l’avvocato di Mirri nel tentativo di riaprire una porta che sembrava essersi chiusa un mese fa. Lo spiraglio, però, non ha resistito a lungo. Il tempo stringe e tra cinque giorni la Damir dovrà comunicare le proprie intenzioni. Nel caso non dovesse trovare un acquirente, la palla passa nuovamente al duo De Angeli-Foschi, con sole 48 ore a disposizione per trovare i soldi necessari al pagamento degli stipendi. - si legge sul quotidiano - York Capital Management è alla finestra per un possibile inserimento una volta scaduta l’opzione per Mirri e il banchiere palermitano Vincenzo Macaione si sta muovendo per trovare un finanziatore solido. Una richiesta sarebbe stata avanzata persino da Frank Cascio, già in passato (per ben due volte) in trattativa con Zamparini, senza successo. L’interesse sulle sorti del Palermo non manca di certo. I soldi, al momento, sì“.