Palermo-Avellino, le formazioni ufficiali: La Gumina sfida Ardemagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo che non potrà sbagliare nella sfida in casa contro l'Avellino, per non allontanarsi ancora di più dal secondo posto che vale la promozione diretta. Queste le formazioni ufficiali della gara:

Palermo (3-5-2): Pomini; Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Murawski, Chochev, Coronado, Aleesami; La Gumina, Trajkovski.

Avellino (4-3-3): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Morero, Marchizza; Gavazzi, Di Tacchio, De Risio; Molina, Ardemagni, Vajushi.