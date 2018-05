Palermo-Bari, danni al settore ospiti e ai mezzi dei tifosi biancorossi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Codazzo polemico per Palermo-Bari. Secondo quanto riferito da mediagol.it, infatti, una parte della tifoseria rosanero ha rivendicato i danneggiamenti nei confronti dei mezzi dei tifosi pugliesi nel capoluogo siciliano. Nelle foto pubblicate dal portale si vedono un pulmino grigio con i vetri infranti, delle auto con i parabrezza danneggiati e una ricoperta da sacchetti di plastica per coprire i vetri rotti e poter sostenere il viaggio di ritorno. Si tratterebbe di una sorta di replica ai disagi che i tifosi del Bari avrebbero creato nel settore ospite del Barbera, in particolare danneggiando i bagni, divellendo i seggiolini e aggredendo uno steward.