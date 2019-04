© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Palermo basta una zampata di Nestorovski, per battere l'Hellas Verona. Il big match della 32^ giornata del campionato di Serie B vede infatti il successo dei rosanero al Barbera contro gli scaligeri: finisce 1-0, decisiva la rete a inizio ripresa del centravanti macedone. Con questo risultato il Palermo va 53 punti, meno quattro dal Brescia primo ma soprattutto meno uno dal Lecce secondo, con una gara in meno dei salentini. Il Verona, a sua volta a -6 dai giallorossi ma con lo stesso numero di partite, vede complicarsi la volata per la promozione diretta.