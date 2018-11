Palermo, Belli advisor per la cessione a un gruppo straniero

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sembra procedere in maniera spedita la trattativa fra Maurizio Zamparini e un gruppo internazionale con sede a Londra per la cessione del Palermo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia l'advisor di questa trattativa sarebbe Maurizio Belli, amministratore delegato di Financial Innovations e nome noto nel nome della finanza avendo in passato salvato la Melegatti dal fallimento e ricoperto ruoli di vertice nel prestigioso studio Ernst & Young. Belli una volta chiusa la trattativa per la cessione del club rosanero potrebbe anche entrare nel nuovo consiglio d'amministrazione.