© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Bellusci, difensore del Palermo, commenta il successo dei rosanero contro l'Ascoli: "Abbiamo fatto un regalo ai tifosi e ci siamo fatti un regalo noi con questa vittoria e abbiamo dato continuità di risultati dopo il pari contro lo Spezia. Al di là di come si è giocato l'importante era vincere. Campioni d'inverno? L'anno scorso non è servito e ci deve servire d'insegnamento per non abbassare mai la guardia. Ciò che conta è la classifica finale".