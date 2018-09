Palermo, Bellusci: "Fatto una gara praticamente perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto contro il Perugia è intervenuto in zona mista il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci, ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: "Oggi è stata una gara ai limiti della perfezione, siamo stati superiori. Non era semplice, abbiamo imposto i nostri ritmi di gioco. Quando lavoriamo bene raccogliamo i frutti. Quando si sbaglia ci prendiamo le critiche, adesso prendiamoci qualche merito. La vittoria di Foggia ci ha aiutati. Sono emozionato per il gol ma arrabbiato per quello che abbiamo subito sul 4-0. Esultanza? Ispirata a Celentano che è un mio idolo e spesso lo imito quando sono con i compagni. Ruolo? Il centrale è la mia posizione, l’intermezzo no ma quando lo devo fare cerco di dare sempre il massimo. Brescia? Partita dura. Hanno cambiato allenatore da poco e hanno pareggiato a Carpi. Corini è un allenatore preparato e in poco tempo darà dei principi alla sua squadra. Adesso ci lavoreremo su".