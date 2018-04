Palermo, Bellusci: "Lavorerò anche di notte per tornare a disposizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Giuseppe Bellusci, intervenuto oggi in conferenza stampa presso la sala stampa del "Tenente Onorato, ha parlato del suo stato, della squadra e dei prossimi impegni in campionato, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Purtroppo non sto bene. Mi dispiace, non mi sentivo al 100% ma ero pronto per scendere in campo e volevo giocare per dare il mio contributo, mi prendo tutte le responsabilità. Purtroppo a volte vanno bene ed a volte no. Lavorerò anche di notte se servirà per tornare il prima possibile a disposizione. La vittoria contro l'Avellino è stata importante a noi per dimostrare che siamo una squadra forte. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare a migliorare. Tutti coloro che sono sempre scesi in campo hanno dato il loro contributo. Dobbiamo pensare al nostro obiettivo e continuare a fare bene. Non posso sapere se riuscirò a rientrare entro la fine del campionato, Accardi è pronto a sostituirmi e può giocare le gare che rimangono senza problemi. I momenti bui capitano sempre, ma basta poco per ritrovare la luce. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso. Io non penso alle altre squadre, ma ho paura solo di noi, se giochiamo come sappiamo fare possiamo vincere tutte le partite. La Gumina? E' fortissimo e va lasciato crescere senza troppe pressioni. Pensiamo ora a vincere venerdì, che sarà un partita importante per noi come lo saranno tutte quelle rimanenti. Possiamo vincerle tutte e sarà per noi Serie A".