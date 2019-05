Palermo, Bellusci: "Tornare ad Ascoli? Se ne occupa il mio agente"

Fonte: Tuttoascolicalcio.it

Giuseppe Bellusci ha parlato nella mixed zone del Del Duca: "E' sempre bello tornare e sentire l'affetto della gente che tengono a me e anche io a loro. Crediamo nella promozione, dobbiamo vincere e bisogna sperare che il Lecce non vinca. Ne ho viste di tutte in carriera, vedremo cosa accadrà. Ora c'è una nuova società, pensiamo al campo. Loro già ci hanno dato tante garanzie. Noi siamo una squadra forte in campo e come uomini. Vogliamo finire al meglio, speriamo nella promozione diretta sennò i giocheremo i playoff. Un mio ritorno ad Ascoli? Devono combinarsi tanti fattori. Ci sarebbe la mia volontà, ma se ne occupa il mio procuratore".