Alberto Brignoli, portiere del Palermo, ha parlato al termine del match vinto contro il Perugia anche grazie alla sua parata sul calcio di rigore di Sadiq. Ecco le parole ai microfoni di DAZN: "Oggi abbiamo sofferto tanto, ma siamo stati bravi e abbiamo vinto la partita. Il mister era contento, ha fatto i complimenti a tutti. Dobbiamo riprendere quello che abbiamo lasciato per strada nelle ultime partite e vincere questo campionato per raggiungere l'obiettivo. La parata sul rigore? Il merito è gran parte di Puscas per i due gol, se non segni le partite finiscono 0-0. Lui veniva da un momento particolare, sono contento. Sul rigore è stato importante soprattutto l'istinto. Bellusci? Ha detto cose che erano dentro i nostri cuori. Le ha rese pubbliche in maniera perfetta, adesso speriamo la situazione rientri alla normalità. Bisogna compattarsi tutti per un unico obiettivo, che è più importante di tutto. Con questa vittoria non è cambiato nulla, dobbiamo arrivare a 70 punti: lì inizieremo a vedere cosa succede. Se facciamo quello che sappiamo fare, possiamo realizzare un sogno".