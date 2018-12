© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Palermo Alberto Brignoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto sul campo dello Spezia: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, è stato bravo Lamanna un paio di volte. Loro hanno avuto le occasioni dove ho fatto una doppia parata. E' stata una gara equilibrata noi volevamo vincere. Serve qualcosa in più se vogliamo arrivare in fondo".

Due punti persi o uno guadagnato?

"E' sempre quello il discorso. Non sono contentissimo, non abbiamo vinto. Mancano ancora tanti punti per arrivare dove vogliamo. Non sono punti persi però dispiace".

Cosa manca a questo Palermo?

"Secondo me manca poco, dobbiamo cercarlo dentro noi stessi e tirare fuori sempre tutti i giorni qualcosa in più perché è quello che alla lunga ti fa fare la differenza. Abbiamo una possibilità troppo importante".

Ora ci sono ancora due partite prima della fine dell'anno. Quali sono gli obiettivi?

"Finire bene. Dobbiamo cercare di vincere in casa contro un avversario difficile perchè l'Ascoli è forte. Noi però giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Poi c'è lo scontro diretto a Cittadella. Bisogna stare sul pezzo a mille all'ora".