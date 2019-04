Palermo, Brignoli: "Per la Serie A dobbiamo vincerle tutte"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Alberto Brignoli, portiere del Palermo, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Perché Palermo? Mi sono voluto rimettere in gioco, e volevo un posto fisso dopo alti e bassi tra Samp, la Spagna e il Perugia. A Palermo potevo rilanciarmi e ripartire forte, ho risolto il contratto con la Juve per riprendere la mia strada: sono stato coraggioso, sarebbe stato comodo rimanere legato ancora un anno, ma meglio così: alla Juve vanno solo i fenomeni. Volata per la Serie A? l turno di riposo del Lecce, una partita in meno si sente: dobbiamo vincerle tutte per questo. E poi c’è Lecce-Brescia, ma guardare troppo gli altri è stata una causa che ci ha fatto rallentare. Due portieri di B interessanti per il futuro? Vicario del Venezia e Montipò del Benevento"