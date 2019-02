Palermo, Brignoli: "Pericolo scampato per merito del lavoro di Foschi"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Alberto Brignoli, portiere del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport a margine della conferenza stampa del nuovo assetto societario dei rosanero del primo pomeriggio: "Come abbiamo vissuto questo momento? L'abbiamo vissuto con preoccupazione perché inizialmente sembrava tutto tranquillo, poi le cose sono cambiate, con vari avvicendamenti. Quello che conta è che sia arrivata una conclusione positiva. Un grazie va al direttore Foschi e a tutte quelle persone che hanno permesso al club di non incorrere in penalizzazioni a causa del mancato pagamento degli stipendi. Stellone? E' stato bravissimo nel tenerci tranquilli e nel farci lavorare in maniera serena. Non ha fatto passare messaggi negativi, rimanendo comunque realista. Nello spogliatoio, ovviamente, parlavamo della situazione ma con l'avvicinarsi della gara poi rimanevamo concentrati su quello che dovevamo fare in campo. Il gol di Tremolada contro il Brescia? Ha messo un cross che ha cambiato traiettoria a causa del vento. Dispiace per il pareggio perché avevamo dominato la partita. La stagione va avanti e dobbiamo pensare a fare punti che d'ora in poi valgono il doppio. L'obiettivo rimane quello di tornare in Serie A. Il punto di riferimento nello spogliatoio? Per carattere sono una persona che ci mette la faccia, con sincerità. Qui posso farlo sia in campo che con la squadra. Questa è una cosa che nel calcio capita raramente".