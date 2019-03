© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Conferenza stampa di metà settimana in casa Palermo. A prendere la parola è stato l'estremo difensore Alberto Brignoli. "La vittoria con il Lecce - spiega l'ex Benevento - è stata fondamentale, non solo per la classifica ma anche per il morale. Dopo il 2-0 è stato bravo il mister a leggere la partita cambiando il modulo, prendendo le giuste contromisure ai nostri avversari. Vincere uno scontro diretto è stato importante. Il nostro unico pensiero deve quello di tornare ad essere continui. La classifica è corta e non possiamo permetterci distrazioni. Il cambio di panchina a Venezia? Non ci pensiamo. Cosmi lo conosco ed è un grandissimo intenditore di calcio. Mi dispiace per Zenga, ma queste cose fanno parte del calcio"