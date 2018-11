Palermo, Brignoli: "Voglio la Serie A. E giocarla da titolare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il portiere del Palermo Alberto Brignoli ha parlato in conferenza stampa facendo un primo bilancio stagionale: “Il nostro obiettivo è quello di mantenere il primo posto, questo deve essere nelle nostre corde anche se ora conta poco, mentre sarà fondamentale essere in questa posizione a maggio. La classifica in B è strana e fino a metà marzo-inizio aprile è poco veritiera e cambia spesso. Ma il nostro obiettivo deve essere questo e penso che 75 punti possano bastare per essere fra le prime due e conquistare la Serie A diretta. Il punto più alto a livello personale è stato il gol contro il Milan, un gol che è diventato storico sia perché era il primo punto in Serie A e soprattutto perché messo a segno da un portiere. Ora vorrei tornare in massima serie e giocarci da titolare visto che ho tre anni di contratto con il Palermo. - continua Brignoli – Stellone? Ha toccato dei punti precisi che ci hanno fatto svoltare a livello caratteriale. Eravamo un po' indietro sotto quel punto di vista e il mister ci ha dato qualcosa e noi, dal canto nostro, abbiamo messo la voglia di riscatto. Cessione? Non è una cosa che mi tocca in prima persona e quindi siamo allo scuro di quello che succede fuori, noi sappiamo quanto sia serio Zamparini e lo stimiamo molto. Qualsiasi sia la sua decisione, noi pensiamo a scendere in campo e quindi non ci interessiamo più di tanto.