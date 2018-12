© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Fra i talenti in rampa di lancio di questa Serie B c'è anche Kevin Cannavò, attaccante classe 2000, del Palermo, aggregato alla Prima Squadra di Roberto Stellone. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni a B Magazine: "Il primo contratto da Pro? Ho provato una forte emozione e sono molto felice perché ho sempre lavorato duramente per raggiungere questo genere di obiettivo. Sono pienamente consapevole, però, che non si tratti di un traguardo, ma di un punto di partenza. Esordire al Barbera da palermitano? Sogno da sempre il mio esordio in uno stadio così importante, con un pubblico che riesce sempre a trasmettere il suo calore. Mettere a segno una rete sarebbe il sogno che si realizza".