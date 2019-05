© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

La protesta dei tifosi rosanero dopo la decisione di retrocedere il Palermo in Serie C per illeciti amministrativi legati alla gestione di Maurizio Zamparini. Nella giornata di oggi sono apparsi in città, nelle vicinanze del Barbera e al porto, diversi striscioni di protesta molto duri nei confronti dell’ex patron, di Claudio Lotito, socio della Salernitana, e della Lega B, firmati dalla Curva Nord Inferiore che poi li ha pubblicati poi sulla pagina Facebook del gruppo.