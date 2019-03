Palermo come il Cesena? La FIGC interviene per possibili irregolarità

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

La FIGC ha deciso di intervenire nel caos attorno al Palermo, club ancora alla ricerca di un proprietario dopo l’addio di Maurizio Zamparini. “La Federazione martedì scorso ha denunciato al Tribunale del capoluogo siciliano il sospetto di gravi irregolarità gestionali nel club rosanero (procedura ex articolo 2409 del Codice civile). Si tratta della stessa procedura che lo scorso anno è stata seguita per il Cesena, che poi è fallito e a cui hanno revocato l’affiliazione. Un atto dovuto, su segnalazione della Covisoc e sulla base del materiale raccolto dalla Procura federale, che ha aperto un fascicolo su un possibile falso in bilancio a carico del club”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola spiegando che “nonostante il pagamento entro la scadenza degli stipendi di gennaio e febbraio che hanno scongiurato la penalizzazione di due punti in classifica, la Federazione resta molto preoccupata e la Procura federale vuole capire in che modo il club abbia accumulato il debito di circa cinquanta milioni di euro che risulta anche ai magistrati siciliani. - si legge ancora - Non è da escludere a priori che la posizione dei pm palermitani possa cambiare nel medio termine e portare a una nuova richiesta al Tribunale fallimentare. Dipenderà dalle evoluzioni della trattativa per la vendita del Palermo, a cui stanno lavorando il presidente Rino Foschi e l’a.d. Daniela De Angeli, dopo che, tra l’altro, lo scorso 13 marzo è scaduta l’opzione detenuta della famiglia Mirri per trattare la cessione del club in favore di un gruppo d’imprenditori riconducibile a Enrico Preziosi. Secondo molti, l’identikit del miglior offerente corrisponderebbe al fondo americano York Capital Management, che però a Genova è dato in pole position per rilevare la Sampdoria di Massimo Ferrero”.