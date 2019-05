Palermo, comunicato Curva Nord 12: "Fiducia, ma vogliamo chiarezza"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Attraverso il proprio profilo Facebook la Curva Nord 12 del Palermo, cuore pulsante del tifo del "Renzo Barbera" ha voluto esprimere il proprio pensiero sul cambio di proprietà alla vigilia della conferenza di presentazione di domani, ecco quanto evidenziato da TuttoPalermo.net: "Prima della conferenza stampa che i dirigenti della nuova società terranno domani a Mondello, noi Curva Nord 12 ci sentiamo di manifestare pubblicamente il nostro pensiero.

Naturalmente vi facciamo i nostri migliori auguri e vi diamo il benvenuto ma una premessa è però doverosa.

A Pistilli, ai fratelli Tuttolomondo, ad Arkus vogliamo dire: 'AVETE LA NOSTRA FIDUCIA, MA NON VI TOGLIEREMO GLI OCCHI DI DOSSO!'

Vi faremo lavorare serenamente a condizione che abbiate un progetto chiaro!

Ambizioso o moderato che sia l'importante è che alla base ci sia quella chiarezza che la città chiede!

Rispetto, sincerità e serietà devono essere le fondamenta sulla quale costruire questo nuovo progetto e contemporaneamente il relativo rapporto con i tifosi.

Dovrà essere compito vostro riconquistare il popolo rosanero tanto deluso, ci riuscirete solo attraverso fatti concreti e non chiacchiere, attraverso la voglia di risultati sportivi e non solo di ritorni economici.

Vi auguriamo di fare tesoro di questi semplici consigli da parte di una tifoseria che negli ultimi anni è stata ripetutamente presa in giro, offesa, tradita!

Speriamo che inizi con voi una nuova era, stavolta senza ombre e senza misteri, noi sosterremo la squadra come sempre e vi accompagneremo in questo percorso.

Vi ripetiamo quindi che AVETE LA NOSTRA FIDUCIA MA CHE SAREMO SEMPRE PRONTI A DIFENDERE QUESTI COLORI, se ce ne fosse ancora bisogno, ANCHE DA VOI STESSI, perché non esistono solo i risultati sportivi, esiste anche un mondo fatto di trasparenza, correttezza e dignità nel condurre una società di calcio! "

Curva Nord 12

Fieri di noi stessi, servi di nessuno!".