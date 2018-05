Palermo, comunicato ufficiale contro Baccaglini. "A breve un esposto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Patron del Palermo Calcio, confermando di aver acquisito dal proprio ufficio legale di Londra inconfutabili elementi di prova sulle condotte assunte da Paul Baccaglini sia a danno della società che della propria persona, comunica, ad integrazione del comunicato stampa del 18/03/2018, che a breve verrà depositato un esposto a tutela della propria persona presso la competente Procura della Repubblica.

In particolare, dalla attività investigativa sarebbe emerso che Paul Baccaglini avrebbe utilizzato numerosi documenti (di cui è stata accertata la evidente manipolazione e non autenticità) relativi a studi legali ed istituti di credito per supportare le proprie proposte di finanziamento degli asset del Gruppo Zamparini e di acquisizione della proprietà della Palermo Calcio.