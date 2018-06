Palermo, Coronado: "Dobbiamo vincere, non penso all'errore di Venezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Igor Coronado, trequartista del Palermo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Palermo. "Il pericolo più grande è quello di pensare che due risultati su tre sono nostri, dobbiamo vincere la partita e attaccando con velocità e qualità. Sono molto tranquillo, un giocatore come me quelle occasioni come a Venezia le deve sfruttare ma sto pensando alla partita di oggi".