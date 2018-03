Palermo, Coronado: "Mi aspettavo qualche gol in più. Ma c'è tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport il centrocampista offensivo del Palermo Igor Coronado ha parlato del proprio ruolo e della sua stagione in rosanero: “Mi sento più trequartista che punta, non ho le caratteristiche di un vero attaccante perché preferisco tornare, trovare spazi e anticipare le mosse, sempre libero di fare le mie giocate. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e con Tedino sto imparando tanto, per esempio che viene prima la squadra fermo restando che io faccio il possibile per cambiare la partita. - continua il brasiliano – Da questa stagione mi aspettavo qualcosa in più come gol, ma sono ancora in tempo per incrementare. In campo cerco di divertirmi e di vincere perché se perso mi arrabbio e questo è un problema. Devo imparare a gestire di più i momenti negativi, ma le responsabilità non mi pesano”.