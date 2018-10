Palermo, dalla Romania è tornato un Puscas rigenerato

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

La rinascita di George Puscas è passata dalla Romania. L'attaccante del Palermo infatti stava vivendo un momento non felice in questo avvio di campionato, con zero gol all'attivo e qualche occasione di troppo sprecata che aveva fatto sorgere qualche dubbio sulla bontà del suo acquisto. Con l'Under 21 del suo paese però il classe '96 ha trovato la via del gol risultando determinante con tre reti in due gare (una contro il Galles e due contro il Liechtenstein) che hanno permesso alla Romania di accedere all'Europeo di categoria in programma il prossimo anno in Italia. Tornato in Italia poi Puscas si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo gol in rosanero, entrando a otto minuti dalla fine, sul campo del Lecce: una rete che è valsa la vittoria in rimonta dei siciliani e il secondo posto in classifica. Un attaccante ritrovato, che in coppia con il capitano Ilija Nestorovski può trascinare in alto la squadra di Stellone, che ora sogna di potersi sbloccare anche in casa, magari già dalla sfida contro il Venezia.