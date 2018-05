Palermo, Dawidowicz: "Non è facile digerire la mancata promozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Pawel Dawidowicz in un'intervista rilasciata ai media polacchi, e riportata dal Giornale di Sicilia, ha parlato della stagione appena conclusa e della corsa play off verso la Serie A: “La Serie B è un campionato pesante e non è stato facile digerire il fatto di non essere promossi anche perché qui ci sono 10 nazionali e grande competitività. Ora ci proveremo tramite gli spareggi. - continua il polacco parlando della sua crescita - In Italia ho imparato a vedere il calcio da un altro punto di vista, giocando da difensore centrale mi sono assunto più responsabilità e sento di star migliorando in continuazione. La duttilità poi è un pregio e mi ha fatto crescere. Mondiale? Voglio lottare per un posto, dipende tutto da me”.