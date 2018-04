Palermo, Dawidowicz rientra in gruppo. Domani seduta a porte chiuse

Fonte: palermocalcio.it

Seduta d'allenamento pomeridiana in provincia di Parma per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di lunedì sera contro la formazione gialloblù. I rosanero scesi in campo contro la Virtus Entella hanno svolto un lavoro rigenerante mentre il resto del gruppo ha eseguito i consueti esercizi di attivazione seguiti da un lavoro tecnico-tattico e da una partita su porzione ridotta del campo. Pawel Dawidowicz, che questa mattina ha raggiunto il ritiro rosanero, ha lavorato con il resto del gruppo.

A Palermo, invece, Michel Morganella ha svolto riatletizzazione e fisioterapia mentre Andrea Accardi e Giuseppe Bellusci si sono sottoposti a fisioterapie.

I rosanero torneranno in campo domani mattina per una seduta a porte chiuse.