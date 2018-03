Palermo, Dawidowicz: "Spero di restare qui a lungo. Mi ispiro a Lampard"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Pawel Dawidowicz attraverso il sito ufficiale del club ha risposto ad alcune domande dei tifosi: “Sono legato con tutti i componenti del gruppo, siamo tutti amici e spesso usciamo a cena o andiamo in giro. Provo ad avere buoni rapporti con tutti i miei compagni. Mi trovo meglio come centrocampista, ma gioco con piacere anche in difesa, non importa la posizione. In mezzo al campo ci sono meno responsabilità, ma sono a disposizione del mister e gioco dove lui vuole che giochi. Lampard è il mio idolo, mi piaceva il suo stile di gioco e provo a ricrearlo in campo. - continua il polacco - In ogni allenamento cerco di dare sempre il massimo. Futuro?Non so cosa succederà, ma spero di restare qui e mi piacerebbe restare a lungo in rosanero per questo lavoro e mi alleno con il massimo impegno, per dimostrare di meritare questa maglia. Carpi? Siamo pronti, abbiamo un gruppo con tanti calciatori di grande livello, la squadra resta sempre ottima a prescindere da chi gioca”.