Palermo, decaduto l'intero Consiglio d'Amministrazione

Altra giornata di attesa in casa Palermo. Sul finire della settimana è attesa la decisione della Covisoc sull'iscrizione del club rosanero alla prossima Serie B e le sensazioni sono tutt'altro che positive. Sensazioni che hanno trovato nuova benzina nella decisione di quest'oggi dell'assemblea degli azionisti del club che ha accettato l’intera decadenza dal CdA. L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo consiglio, del quale da oggi non faranno parte Alessandro Albanese e Vincenzo Macaione, rispettivamente ex presidente. A riportare la notizia è MediaGol.it.