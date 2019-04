Palermo, Delio Rossi: "Playoff? Tappi nelle orecchie e andiamo avanti"

Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Palermo Delio Rossi ha anticipato i temi della sfida in conferenza. "La partita contro il Livorno mi ha dato la fotografia di cui ho bisogno. Ho avuto grande disponibilità da parte di tutti, che hanno fatto il loro massimo. A larghi tratti abbiamo giocato anche discretamente ma poi ci siamo disuniti e siamo stati anche un po’ ingenui. Ci sono cose che secondo me vanno bene, altre vanno migliorate. Giochiamo tante partite ravvicinate e questo magari non aiuta. Contraccolpo psicologico dovuto alle notizie esterne? Se prendi un allenatore a quattro giornate dalla fine, il suo compito è evitarlo. Dobbiamo lavorare, magari per colmare qualche lacuna ma dal punto di vista fisico non posso incidere. Il mio compito è lavorare sulla tattica. Mettiamoci i tappi nelle orecchie e andiamo avanti", le parole del mister ex Lazio riportate da Tuttopalermo.net.

Il Palermo non pensa già ai playoff. Rossi, a chi gli ha chiesto se i rosanero abbiano smesso di lottare per le posizioni che portano direttamente in Serie A, ha risposto: "No, ci sono tre partite e dobbiamo fare più punti possibili, senza pensare a lungo termine. L’esperienza mi dice che se saranno playoff, non puoi staccare, cerchiamo di pensare allo Spezia, poi l’altra e poi l’altra. Nel calcio nulla è scontato. Se gli altri andranno in A ci leveremo il cappello. Per i giocatori di alto livello ci sono varie componenti, se ti deprimi forse ti manca qualcosa".

Indicazioni sulla formazione. "Turnover? Di solito lo attui alla terza partita, perché è quella che dovresti pagare di più a livello fisico. Bellusci? È un giocatore caratteriale. Voglio vedere il lato positivo, non ci stava a perdere ed è venuta fuori frustrazione. Per noi è importante, non ho visto dolo, ho visto leggerezza. Certo non può farlo sempre. Gli ho detto che è stato un eccesso che lo ha portato a strafare, ma so che è il primo a sapere di aver fatto un danno alla squadra e a sé stesso".

Gli avversari. "Spezia? Dobbiamo trovare il grimaldello giusto per scardinare la loro difesa. Aspetto psicologico? Una cosa ho detto dopo la partita, guai se pensiamo di mollare adesso, altrimenti non abbiamo capito niente. Domani mi aspetto una partita tipica delle squadre di Marino. Sono molto concentrato sul Palermo, quello che fanno gli altri non mi interessa. Il mio compito è stare con la testa sul campo, mi hanno preso per questo".