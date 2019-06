Palermo, Delio Rossi verso l'addio. Tre candidati per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delio Rossi potrebbe salutare il prossimo 30 giugno, con la scadenza naturale del suo contratto, Palermo e il Palermo. Stando a quanto riportato dal Giornale di Sicilia, infatti, la società rosanero starebbe vagliando altri profili. In pole ci sono tre nomi: Vincenzo Vivarini in uscita dall'Ascoli, Pasquale Marino fresco ex dello Spezia (che piace tanto al Benevento) e Roberto Venturato uscito sconfitto ieri dalla finale playoff con il suo Cittadella.