© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nella giornata di domani il presidente del Palermo Rino Foschi tornerà nel capoluogo siciliano per quello che sarebbe il suo ultimo atto da numero uno rosanero. Potrebbe arrivare infatti proprio domani la firma sui contratti con la York Capital Management per il passaggio di proprietà del club siciliano. Il fondo americano verserebbe subito due milioni di euro a cui poi se ne aggiungerebbero altri due entro giugno. Lo riporta Mediagol.it spiegando che dalla società

trapela grande ottimismo per una chiusura che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.