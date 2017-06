Palermo, DS Lupo: "Dobbiamo costruire una squadra forte"

© foto di Alessio Alaimo

E' appena atterrato a Palermo, con il nuovo tecnico Tedino, il neo DS rosanero Fabio Lupo. Che, come riporta gianlucadimarzio.com, ha così commentato l'inizio della sua nuova avventura:

"Faremo un punto della situazione e ci metteremo subito a lavoro, c'è tanto da fare. Cosa mi ha spinto ad accettare? Palermo ha storia e tradizione, non si poteva non cogliere un'occasione del genere. Dobbiamo fare una squadra forte, arriveranno giocatori motivati e stimolati. Claiton? E' un'idea. Per le cessioni ci sarà tempo. Adesso andremo in sede per parlare".