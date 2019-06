Palermo, due nomi per il dopo Jajalo: Ricci e Ndoj

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Palermo è iniziato il toto regista visto l’addio ormai certo di Mato Jajalo, il calciatore che negli ultimi anni ha rivestito quel ruolo in rosanero. Secondo quanto riporta l’edizione siciliana de La Gazzetta dello Sport il club avrebbe individuato due giocatori in particolare. Il primo è Matteo Ricci dello Spezia, allenato nell’ultimo anno proprio dal neo tecnico del Palermo Marino, il secondo è Emanuele Ndoj del Brescia, un giocatore molto apprezzato da Marino nonostante nell’ultimo anno abbia giocato più da mezzala per far spazio al talento di Tonali in cabina di regia. L’italo-albanese sarà però difficile da portare in Sicilia visto che la concorrenza è alta e vede anche club di Serie A interessati a lui.