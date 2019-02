© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

“Vendi la società o sarà guerra”, questo il testo dello striscione affisso dagli ultrà del Palermo al Barbera nella giornata di ieri e rivolto alla proprietà inglese e all’amministratore delegato Emanuele Facile. Uno striscione che aumenta la tensione, già alta, in casa rosanero a pochi giorni da una scadenza (il pagamento degli stipendi) che se non onorata, come probabile, potrebbe portare a una penalizzazione di quattro punti e far esplodere una situazione già critica. Lo riporta Tuttosport in edicola.