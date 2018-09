Palermo, è Trajkovski l'uomo in più di questo avvio

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

È Aleksandar Trajkovski l'uomo in più del Palermo in questo avvio di Serie B. Il fantasista macedone arrivato alla quarta stagione in Sicilia sembra essere pronto a consacrarsi e trascinare i rosanero verso quella Serie A sfumata l'anno scorso all'ultima curva. Dopo essersi preso sulle spalle una maglia numero 10 pesante, Trajkovski è stato l'artefice dei cinque punti conquistati fin qui dal gruppo allenato da Tedino andando a segno 2 volte e propiziando l'autogol del Foggia nell'ultima gara di campionato, dove è arrivata la prima vittoria del Palermo.

Il modulo che prevede una coppia di trequartisti alle spalle di un'unica punta – Puscas o Nestorovski che sia – sta esaltando le doti del numero 10, libero di creare e giocare negli spazi seguendo il proprio istinto anche grazie al necessario lavoro di sacrificio del suo compagno sulla trequarti, l'uruguayano Falletti. Una crescita che in casa Palermo sperano possa continuare ancora a lungo per riconquistare la massima serie.