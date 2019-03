© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Il 15 marzo sarà una data chiave per il futuro del Palermo. Come riporta il Giornale di Sicilia in quella data scadrà l'opzione per l'acquisto del club rosanero da parte della Damir di Dario Mirri. In attesa di capire quali siano le reali intenzioni dell'imprenditore siciliano Rino Foschi e l'ad Daniele De Angeli stanno vagliando anche altre piste dato entro entro il 18 occorrerà saldare stipendi, ritenute e contributi oltre che dare una risposta a tutti i creditori che quotidianamente bussano alla porta della società per vedersi saldate le spettanze.