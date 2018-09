© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio con gol per Carlos Embalo, attaccante del Palermo, in Nazionale. Il giocatore ieri sera ha giocato la sua prima gara ufficiale con la maglia della Guinea-Bissau in occasione del match contro il Mozambico, valido per le qualificazioni in Coppa d’Africa. Il giocatore classe 1994 ha segnato il gol che al 51’ ha riportato in parità il punteggio: 2-2 il risultato finale della sfida.