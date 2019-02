© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Intervistato da Gds.it l’amministratore delegato del Palermo Emanuele Facile ha parlato dello stato delle trattative per la cessione del club attaccando l’ex patron Maurizio Zamparini: “Sto lavorando anche di notte per il Palermo, altro che mortificare. Sono io che vengo mortificato da certe parole. Qui c’è troppa gente che pensa ai suoi interessi compresi Zamparini e il suo avvocato Bettini che rovinano ogni ipotesi di accordo. - continua Facile – Cosa c’entra Zamparini? È vero che non è più il proprietario, che ha ceduto la società, ma si possono diffondere comunque notizie false e minacciare”.