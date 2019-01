Palermo, Facile: "Le cariche sociali sono state già presentate"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Dalle colonne di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni di Emanuele Facile, nuovo ad del Palermo, circa il passaggio di proprietà del club rosanero: "Questo non viene più accertato dal registro delle imprese, ma viene comunicato in sede di presentazione di bilancio. Di sicuro le cariche sociali sono state già presentate". Dunque per sapere i nomi dei nuovi soci del Palermo occorrerà attendere l'approvazione del nuovo bilancio.