Palermo, Facile: "Pagheremo gli stipendi rispettando le scadenze"

Mentre si parla insistentemente di una nuova cessione societaria con Raffaello Follieri in pole, l'attuale amministratore delegato Emanuele Facile, intervistato da sportnews.eu ha cercato di tranquillizzare tutto l'ambiente, ecco le sue parole evidenziate da TuttoPalermo.net: "Situazione attuale? La situazione va avanti molto positivamente. Per le scadenze previste tutto è a posto. Stipendi? Pagheremo entro la scadenza. Io sono molto impegnato a dare supporto alla Società. Capisco lo stato d’animo dei giocatori. Della squadra si sta occupando il ds Rino Foschi e io ci sono quando posso. Quello che si legge spesso non è vero. Tutto può tornare in mano a Zamparini? No, assolutamente. Peraltro non è stata fatta una messa in mora vera e propria ma ci ricorda di quelli che erano stati gli intenti. Il piano prevede il versamento delle risorse finanziarie entro certe date e verrà fatto. Follieri? Non posso risponderle, soprattutto in un momento come questo. Tifosi mi vedono come nemico? Credo di aver difeso la continuità della direzione sportiva e la squadra. Ho fatto quanto potevo. Poi ognuno può esprime i propri giudizi. Accuse di Richardson? Replicheremo al momento e nel modo opportuni".