Palermo, Falletti al 45': "Importante l'approccio, serve continuare così"

Cesar Falletti, giocatore del Palermo, ha parlato al 45' del match contro il Carpi ai microfoni di Dazn: "Volevo continuare a giocare, ho sentito un fastidio all'adduttore. Non è niente ma no voglio rischiare, continuiamo così che stiamo facendo una grande gara. E' importante questo tipo di approccio, siamo in casa e questa settimana abbiamo lavorato per vincere questa partita".