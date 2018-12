© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Cesar Falletti, centrocampista del Palermo, ha parlato dopo il pareggio contro lo Spezia: "Un punto o tre punti fanno sì differenza, ma l'importante è non perdere - riporta Il Giornale di Sicilia - E restare primi in classifica ci dà molta fiducia. Abbiamo provato a vincere in tutti i modi, però i liguri hanno davvero una squadra forte. Adesso dobbiamo prepararci per fare una grande partita giovedì sera contro l'Ascoli".