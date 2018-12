© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Cesar Falletti, trequartista del Palermo, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Ascoli. "L'importante è che la squadra sa quello che deve fare, siamo primi in classifica e dobbiamo continuare così. Ci aspettiamo una battaglia alla prossima, sono partite difficile e ci alleniamo in questi due giorni per vincere. Ci capiamo bene con Trajkovski e Moreo e seguiamo i dettami di Stellone. Mercato? Non ci pensiamo, pensiamo a finire questo campionato e poi si vedrà. Il campionato ancora è lungo, pensiamo di partita in partita".