Il trequartista del Palermo Cesar Falletti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale partendo al pari interno col Livorno: “L’importante è sempre fare punti, ma penso che stiamo giocando meglio fuori che in casa dove stiamo facendo fatica a vincere e fare punti. Col Livorno abbiamo fatto una grande gara, loro avevano bisogno di punti. Sapevamo che era una gara difficile, ma ci teniamo stretto questo punto perché siamo primi in classifica. - continua Falletti – Stellone ha ridato fiducia alla squadra, con lui si entra sempre in campo con la voglia di vincere e questo è importante perché quando si ha la fiducia del mister tutto viene più semplice. Classifica? Penso che Pescara, Benevento ed Hellas saranno le rivali per la promozione diretta, ma noi cercheremo di fare più punti possibile per staccarli in classifica. Già contro lo Spezia, una squadra forte in casa, ci attenderà una battaglia, ma noi proveremo a fare la nostra gara e conquistare i tre punti”.