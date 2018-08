Palermo, Fiordilino: "Farò il massimo per ritagliarmi un posto in squadra"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Antonio Luca Fiordilino (22), centrocampista del Palermo, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa. “A Salerno abbiamo ottenuto un buon punto. Abbiamo creato molto e non era facile considerato che i nostri avversari spesso si chiudevano nella loro metà campo. Siamo il Palermo e dobbiamo scendere in campo sempre per cercare la vittoria. Problema del gol? Non esiste in questa squadra. Non dobbiamo più pensare al passato, ma esser solo concentrati sulla partita di venerdì. Pensiamo al presente e non a quanto avvenuto nel passato. Spero di vedere tanti tifosi venerdì allo stadio. È giusto però sottolineare che dobbiamo esser noi con le nostre prestazioni a trascinare il pubblico allo stadio. Non penso che siamo pochi a centrocampo. Non dobbiamo dimenticare che a Salerno mancano Jajalo e Chochev e che in questo organico ci sono giocatori come Haas e Santoro. Personalmente farò il massimo per provare a ritagliarmi un posto. In questa squadra ci sono giocatori importanti e io devo solo concentrarmi e dare il massimo per il bene del Palermo. In una squadra compatta il leader è il gruppo, non il singolo. Io sento il pubblico palermitano sempre molto vicino. L’amarezza per quanto avvenuto in passato ci può stare, ma i tifosi del Palermo sostengono sempre la loro squadra del cuore e non fanno mancare il loro apporto", le parole del calciatore rosanero.