Palermo, Fiore: "Finalmente sono in forma. Felice per l'esordio"

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Il difensore del Palermo Corentin Fiore ha parlato sul sito del club del suo ambientamento in Italia e del rapporto con il tecnico Tedino: “Sono contento di aver esordito con una vittoria e nel giorno del mio compleanno, ho lavorato tanto per questo ed è stato emozionante. Mi sento bene anche se non giocavo da tanto e ora penso di aver ritrovato la forma e sono a disposizione di mister Tedino che mi ha sempre fatto sentire la sua fiducia. Palermo è una bella città, con ottimi tifosi e sto bene qui. - continua Fiore – La nostra forza è il gruppo e stiamo lavorando per raggiungere la Serie A. Contro la Virtus Entella sarà una sfida importante per fare un altro passo in quella direzione”.