Palermo, Foschi: "A gennaio non immagino interventi sul mercato"

© foto di Chiara Biondini

In un'intervista rilasciata all'edizione palermitana de La Repubblica il ds rosanero Rino Foschi ha fatto il punto sul momento del club e sul mercato: “I risultati mi stanno dando ragione, ma io sapevo di aver fatto un buon lavoro anche quando non tutti erano convinti. Abbiamo preso degli ottimi elementi che si sono inseriti in un'ossatura di seri professionisti e ottimi giocatori. Stellone è entrato in corsa, ma conosceva già l’organico e ne apprezzava le qualità. Sta utilizzando tantissimi giocatori e la squadra lo segue perché capisce che il tecnico conosce la Serie B e le sue insidie. - continua Foschi – A gennaio può succedere di tutto, ma non immagino degli interventi perché questa squadra ha ancora margini di crescita e miglioramento, ha enormi risorse nel proprio organico. Non sono neanche preoccupato di perdere i big, se accadrà sarà per il bene della società e io sono pronto ad adeguarmi. L'importante è che il giocatore venga pagato per quel che vale”.